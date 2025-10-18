「もう売り切れ！？」となる前に！【GU】大人に似合う♡「最旬シューズ & グッズ」

季節の変わり目こそ、おしゃれに差がつくのは小物まわり。この秋【GU（ジーユー）】からは、足元からヘアまで “今っぽさ” を添えてくれる新作アイテムが続々と登場。異素材ミックスでこなれ感がアップするブーツ、シーズンムード高まるストールやバッグ、ふわふわ質感が可愛いヘアアクセまで、大人の秋コーデにぴったり。「もう売り切れ？」と後悔する前に、GUの「最旬シューズ & グッズ」をチェックして。

今っぽ感とスタイルアップが望めるソックスブーツ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

ソックスとブーツをドッキングさせたデザインが目を引くブーツ。トレンド感と美脚見えの両方を叶えてくれそうな一足です。公式オンラインストアによると、重厚感のあるボリュームソールながら、軽量とのことで、歩きやすさも期待大。リブ仕様の足首まわりがすっきり見えも助けます。スキニーパンツやミニボトムスと合わせて脚のラインをきれいに見せるのはもちろん、スウェットパンツを合わせても今っぽいバランスに。さらに抗菌防臭機能付きなので、秋冬のヘビロテブーツになりそうです。

顔まわりを華やかに彩るチェックストール

【GU】「スタイルヒートチェックストール」\1,990（税込）

チェックストールは、見た目も機能性も満点の秋冬マストアイテム。「肌ざわりのよいやわらかな風合い」（公式オンラインストアより）で、巻くだけで顔まわりにあたたかみをプラス。吸湿発熱素材だから、肌寒い日でもぬくぬく快適に過ごせそう。定番のチェック柄は、シンプルコーデのアクセントにぴったり。ロンT × ジーンズのカジュアルスタイルにもさらっと馴染みそうです。羽織りとしても使えそうな大判サイズで、冬本番まで長く活躍してくれる予感。

もこもこボアがアクセント！ シーズンムード高まるバッグ

【GU】「ダブルフラップポケットバッグ」\2,990（税込）

もこもこボアをあしらったバッグは、持つだけでグッと秋冬顔に。カラーはブラウン・ブラックの2色がラインナップ。可愛らしいルックスに、スウェード調 or レザー調素材の大人っぽさが絶妙にマッチしています。デザインの良さはもちろん、小物を整理できるダブルポケット仕様で利便性もバツグン。ブラックはどんなコーデにも合わせやすそうで、ブラウンは大人っぽい抜け感をプラスできそう。休日のお出かけにもデイリー使いにも活躍しそうです。

ヘアアレンジ苦手さんの救世主！ ふわふわヘアクリップ

【GU】「ファーリーリボンヘアクリップ2P」\990（税込）

ふわふわのフェイクファーが特徴的なリボンクリップと、シンプルなヘアクリップがセットになったヘアアクセ。つけるだけで華やかになりそうなので、ヘアアレンジが苦手な人にもおすすめ。普段の装いに一点投入で、一気に季節感をアップできそう。髪につける以外にも、バッグにつけて可愛くアップデートするのもアリ！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子