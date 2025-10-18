松島聡×白洲迅主演『パパと親父のウチご飯』撮影裏に密着 timelesz猪俣周杜がナビゲート
timeleszの松島聡、俳優の白洲迅のW主演によるテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）初となるTELASAオリジナルコンテンツ・メイキング『パパご飯の作り方』の第1弾が、きょう18日からスタートした。第3話より本格的に登場した阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）をナビゲーターに迎え、本編撮影の裏側に迫る。
【番組カット】金髪で愛くるしい表情…！手を差し出す猪俣周杜
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ。
まずは撮影初日の風景からスタート。主演の松島、白洲、そして子役の棚橋乃望、櫻がそろって迎えたクランクインの様子や、松島、白洲が千石哲、晴海昌弘という役に抱く思いを明かすインタビューも。そして猪俣のクランクイン日には、なんと出番のなかったはずの松島が現場に…。
timeleszのメンバーであり、かわいい後輩でもある猪俣を心配してのぞきに来た松島が、こっそり本番直前の猪俣に接近するも、猪俣はその存在にまったく気付かない。撮影が終わって、ようやく緊張から解放され、松島を発見した猪俣は、ひたすら「びっくりした…」と繰り返す。
今作の見どころの1つは子どもたちとの心温まるやりとり。松島が「アットホームでワンチーム感がある撮影現場」と語る通り、撮影中もその合間もずっと一緒の4人。長い待ち時間が発生しても一緒に遊んだり、軽快なトークを繰り広げたり、終始楽しそうな笑い声が聞こえる。子どもたちにモテモテな猪俣に、松島＆白洲が思わず嫉妬する場面もみられる。
さらに、今後放送されるシーンのメイキングも本編より先に公開する。
