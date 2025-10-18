GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

GALLEST（ギャレスト）が10月31日（金）、千葉県初となる「ららぽーとTOKYO-BAY」に新店舗をオープンします♡モードカジュアルをテーマにしたオリジナルアパレルや小物、雑貨など、多彩なラインナップを展開。店舗デザインはTERUHIRO YANAGIHARA STUDIOが手掛け、まるでギャラリーのような空間で、商品をアートピースのように楽しむことができます♪

モードカジュアルを体感できる新空間



GALLESTららぽーとTOKYO-BAY店は、TERUHIRO YANAGIHARA STUDIOによる世界的に活躍するデザイナー監修の空間演出。

商品一つひとつをアートのように楽しめ、服選びの過程そのものが感性の体験に♡オリジナルウェアからセレクト雑貨まで、多彩なラインナップでモードカジュアルを満喫できます。

オープン記念キャンペーンが充実



10月31日（金）~11月9日（日）の期間限定で、全商品20％オフ。

また税込18,000円以上お買い上げでGALLESTオリジナル柄ミラーチャームをプレゼント、公式LINE友だち追加で税込5,000円以上購入時に500円オフクーポンを進呈。

さらに店限定のLIMITEDアウター30着も登場します♪

※セール商品・バイイング商品は除く。

家族や友達と楽しめるラインナップ



GALLESTは大人の女性だけでなく、幅広い世代が楽しめるモードカジュアルスタイルを提案。オリジナルウェア、バッグ、小物など、リンクコーデも可能。

感性を刺激する新店舗で、秋冬コーデの主役アイテムを見つけて、毎日のファッションをもっとHAPPYに♡

GALLESTららぽーとTOKYO-BAYで秋冬のコーデを楽しもう



10月31日（金）オープンのGALLEST新店舗は、千葉県＆ららぽーと初出店♡モードカジュアルのウェアや小物、雑貨まで揃い、感性を刺激する空間でお買い物を楽しめます♪

オープン記念キャンペーンも充実しており、限定アイテムやノベルティも手に入るチャンス。秋冬コーデを彩るお気に入りアイテムを見つけに、ぜひ足を運んでみてください♡