俳優の吉永小百合さんが17日、大阪市で行われた主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の合同記者会見に登場。共演した天海祐希さん（58）に感謝の思いを語りました。

映画は、世界で初めてエベレストの登頂に成功した女性・田部井淳子さんの生涯を描いた物語。吉永さんは田部井さんをモデルにした主人公・多部純子を演じています。

■撮影中に訪れた『吉永の丘』

イベントには、純子の友人で、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子を演じた天海さんも登場。天海さんは、撮影中のエピソードについて「吉永さんと一緒に山を登ったシーンがありますが、そのときに歩いた丘が『吉永の丘』というそうで、小百合さんにちなんで付けられたようなんです。そこに小百合さんと一緒にいられることがとても奇跡のようでうれしくて。“なんてステキなことなんだ”と一歩一歩、踏み締めて歩きました」と喜びを語りました。

また、吉永さんも「あの丘の景色のすばらしさと空気のおいしさ、そして天海さんと一緒にテントに入って歌をうたったり、本当に友達という感じで演じられたりしたのは、ずっとずっと思い出に残ると思います」と話し、続けて「私が歌をうたうシーンがあり、天海さんが先に撮影を終えられたのですが、ずっとステージのわきで私がうたっているところを見守ってくださったんです。感謝、感謝です」と振り返りました。

■2人でやりたいこと

そして、“もし親友になったら、2人でやりたいことは”と聞かれた天海さんは「小百合さんと親友だなんて、100万年早いです」と謙遜しながらも、「旅行がしたいです。これが実現するならカメラについて来ていただいて。私が全部企画して、小百合さんをお連れするので」と話すと、吉永さんは「いつも天海さんから500文字くらいメールが届くのですが、それで励まされることがとても多かったです」と天海さんへの信頼の気持ちを明かしました。

映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、10月31日に全国公開されます。