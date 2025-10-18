¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛÌë·Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÊÈ¡´Û»Ô¡Ë
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢È¡´ÛÅò¤ÎÀî²¹Àô¡ØË¾Ï°NOGUCHIÈ¡´Û¡Ù¤Î13³¬¤Ë¤¢¤ë¡ØSKY SALON BOUKYOU¡Ù¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØÌë·Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥¸Á´ÂÎ¤ÎÅô¤ê¤¬Íî¤È¤µ¤ì¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¥é¥ó¥×¤À¤±¤òÅô¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Î¥é¥¤¥È¤¬¤è¤êåºÎï¤Ë±Ç¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¡£²èÁü¡§Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ËÌ³¤Æ»µíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢È¡´Û¤Î³¹¤Ê¤ß¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìë·Ê¥é¥¦¥ó¥¸
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÅòÀîÄ®1ÃúÌÜ17-22 Ë¾Ï°NOGUCHIÈ¡´Û 13³¬ SKY SALON BOUKYOU
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§18:00～21:00
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñµÒ¸ÂÄê
¤¤é¤á¤¯È¡´Û¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´°Â¤é¤°¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¡ØÌë·Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù¤Ï2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÈ¡´Û¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡ÚÈ¡´ÛÅò¤ÎÀî²¹Àô¡¿Ë¾Ï°NOGUCHIÈ¡´Û¡ÛÌë·Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û - PR TIMES
