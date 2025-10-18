¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤òÇ®ÊÛ¡ªÇ¯´Ö¤Î»î¹ç´ÑÀï¿ô¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¶Ã¤¡Ö²òÀâ¼Ô¤è¤ê¸«¤Æ¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤«¤é¡Ö¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤â¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¸«¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥á¥Ã¥·¤¬17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥Ã¥·¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¸¤ã¥³¥¤¥Ä¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¾ã³²¤Ç¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤Í¡£¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ë5¡¢6»î¹ç¤Ï¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤È2000»î¹ç¡£¡ÖÊ¿¶Ñ¤Í¡£Â¿¤¤»þ¤Ï1Æü10»î¹ç¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£µ¡´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÆ±»þ»ëÄ°¤â¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥¹¥Þ¥Û¤È¡£¸«¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤Æ¤Í¡£À¸¤Ï¤³¤ì¤Ç¸«¤Æ¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤³¤ì¤Ï¸«¤Æ¤È¤«¡×¤È¤â¡£¤½¤ÎË×Æ¬¤Ö¤ê¤Ë¡¢Ìðºî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó²òÀâ¼Ô¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤ë¡£¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤è¤êÀäÂÐ¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¸«¤ë¤¿¤á¡¢»þº¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï»î¹ç³«»Ï¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ê¸áÁ°¡Ë4»þ¤È¤«4»þÈ¾¤À¤«¤é¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥Ã¥·¤ÎÌÀ¸À¤Ê¤É¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¤â¤ÎÀ¨¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤ë¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¡£¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î½Ì¿Þ¤Ê¤Î¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£