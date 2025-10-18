¡Ú¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡×¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤È¤á¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤é½¸·ë ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¦À¾³À¾¢¤éÇÐÍ¥¿Ø¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³Æ³¦¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤ÈÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡Ê12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤Ê¤É¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏMBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤Î·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LiKE LEGEND¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢DXTEEN¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¤¬ÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£»öÌ³½ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤â±Û¤¨¤¿·àÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À¡£
±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤¬¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¤ÎÃæÀî¾¡½¢¤È±ºÌî½¨ÂÀ¡¢BUDDiiS¤Î¤â¡¼¤ê¡¼¡Ê¿¹±Ñ¼÷¡Ë¤È¤·¤å¡¼¤È¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤Î¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò»Ï¤á¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤âÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢ÂçÁÒ¶õ¿Í¡¢µÈß·Í×¿Í¡¢BUDDiiS¤Î¾®Àî»Ëµ¡ÊFUMINORI¡Ë¡¢aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤Îµ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¤é¤âïèÊâ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ï¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¤âÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¡È¤²¤ó¤¸¤Ö¡É¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£DXTEEN¡¢aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»¨»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡ÊMEN¡ÇS NON-NO¡Ë¡×¤«¤é¤ÏÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËÅÄÍµÂç¤é¤¬¾Ð´éÉõ°õ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶¹Èµ±¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢À¾³À¾¢¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¤éÇÐÍ¥¿Ø¤âÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó
¢¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤â¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
