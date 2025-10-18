³«»Ï¤«¤é13Ê¬´Ö¤Ç3¼ºÅÀ¡Ä¡Ä¡¡ÄË¤¹¤®¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òÀ¶¿å»Ø´ø´±¤â²ù¤ä¤à¡¡½©ÍÕ´ÆÆÄ¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÁ°È¾¤Î20Ê¬´Ö¤¬¾¡Éé¤À¤¾¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î»Ø´ø´±½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Î¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°¤µ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
Âè34Àá¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç³«»Ï¤«¤é13Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿À¶¿å¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤º¡¢37Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤ÏÀîºê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë4¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¡¢45¡Ü6Ê¬¤Ë¾®ÄÍÏÂµ¨¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï郄¶¶Íø¼ù¤¬¥´¡¼¥ë¡£2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤è¤ê¡¢Àª¤¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿À¶¿å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤ËËÌÀî¹ÒÌé¤¬ÄËº¨¤ÎPK¼ºÇÔ¡£¤½¤Î8Ê¬¸å¤ËºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢ÅÀº¹¤ò¤Þ¤¿¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ½©ÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾´¬¤ÊÖ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë»þ¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·èÄêÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÁ°È¾¤Î20Ê¬´Ö¤¬¾¡Éé¤À¤¾¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÉ¬¤º¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤µ¤ó¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î20Ê¬´Ö¤ò¤É¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¢¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç0-3¡¢¤µ¤é¤Ë4ÅÀÌÜ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁÛÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»î¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»î¤»¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼ý³Ï¤òµó¤²¤¿½©ÍÕ´ÆÆÄ¡£¤Þ¤¿º£Ä«¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÊÑ¹¹¤äÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÉ¬¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»Ñ¡¢Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿»Ñ¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ðº£Æü¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò90Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿1½µ´ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
