¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¡¢2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿²¤½£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ï¼ê·ø¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Ç¤â3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
3-1¤Ç¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Àï¤Ç¤Ï20ºÐ¤È¼ã¤¤FW¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¡¼¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤ÈÊÂ¤Ö´üÂÔ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤è¤ê¤â3ºÐÇ¯²¼¤ÎFW¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï17ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎU21¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎU17¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¥«¥Þ¥ë¥À¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£Àµ¤·¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦Ç½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ÎºÝ¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤µ¤ÏÆ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç4¥´¡¼¥ë¡£3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤ÎÂç³èÌö¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï¥ß¥é¥ó¤È¤Î2028Ç¯¤Î·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¤Çµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Þ¥ë¥À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£