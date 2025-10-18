J1¤ÇºÇ¶á9Àï9È¯¤ÎÀîºêF¡¦°ËÆ£¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤Ê·Á¡×¡¡ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î12ÆÀÅÀ¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡ÀîºêF5¡½3À¶¿å¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡UÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡ÀîºêF¤ÎMF°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬5¡½3¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¶¿åÀï¤Çº£µ¨12ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜÁª¼êÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2¡½0¤ÎÁ°È¾13Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇMF»³ËÜ¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢MFÏÆºä¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿ÊÆþ¡£ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Î±¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤À¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ËÆ£¡£¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£J1¤Ç¤Ï8·î16Æü¤Î¿·³ãÀï¤«¤é4ÀïÏ¢È¯5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£9·î20Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç°ìÅÙ¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±23Æü¤Î¾ÅÆîÀï¤«¤éºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ãÀï¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤Ç9ÆÀÅÀ¡£Á°Àá¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î11ÆÀÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿µÜÂå¡Ê¿À¸Í¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°Ã±ÆÈ4°Ì¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÃ±ÆÈºÇÂ¿¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï17¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢20ÆÀÅÀ¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÀ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£