¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬70ºÐ¤Ë¡ª¡¡ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¿¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢ºÇ¹â¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸Å´õ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¼ã¤¤70ºÐ¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£