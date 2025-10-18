LANEIGE¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì♡¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¡õ¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ÇÅß¤Î¿°¥±¥¢¤ò¢ö
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅß¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ë¡¢LANEIGE¡Ê¥é¥Íー¥¸¥å¡Ë¤«¤é¿´¤È¤¤á¤¯¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì♡À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤Î¹á¤ê¤¬¡¢ÆüÃæÍÑ¤Î¡Ö¥°¥ì¥¤¥º ¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¿²¤ëÁ°¤ÈÆüÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¤¯¤ÆìÔÂô¤Ê¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ä¤ä¤á¤¯¿°¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
LANEIGE¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢
²Á³Ê¡§20g¡¦2,365±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿°¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë¡¢¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡È¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
BerryFruitComplex¡Ê¥Ù¥êー¥Õ¥ëー¥Ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë*²ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¿°¤Î³Ñ¼Á¤ä´¥Áç¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¥ê¥Ã¥×¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¡Ê¥ä¥·Ìý¡Ë¤¬¿çÌ²Ãæ¤Î¿åÊ¬¾øÈ¯¤òËÉ¤®¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¡£¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢´¨¤¤Ìë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü(Qoo10)¡¢12·î1Æü(PLAZA¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Àè¹Ô)¡¢12·î15Æü°Ê¹ßÁ´¹ñÈ¯Çä
¡ÈKAWAII¤ÎËâË¡¡É¤¬¤«¤«¤ë♡¥¯¥ì¥¤¥Ä¤Î¥³¥Æ¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥«ー¥ë¡×¤Ë38mm¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
LANEIGE¥°¥ì¥¤¥º ¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
²Á³Ê¡§12g¡¦2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
95¡ó¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¿°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥º ¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ë¿·¿§¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
À°È©À®Ê¬¡Ö¥À¥¤¥º¥Ý¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¡×¡Ö¥¶¥¯¥í¼ï»ÒÌý¡×¤ä¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥»¥é¥ß¥ÉNP¡×¡Ö¥Ý¥ê¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡×¤òÇÛ¹ç¡£½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿¼¤ß¤ò±é½Ð¤·¡¢¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Éー¥Ê¥Ä·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤¬¥à¥é¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ÅÉ¤ë¤¿¤Ó¹¬¤»¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü(Qoo10)¡¢12·î1Æü(PLAZA¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Àè¹Ô)¡¢12·î15Æü°Ê¹ßÁ´¹ñÈ¯Çä
Åß¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤ò´Å¤¯ºÌ¤ëLANEIGE¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
´¥Áç¤äÎä¤¿¤¤É÷¤Ç¹Ó¤ì¤¬¤Á¤ÊÅß¤Î¿°¤â¡¢LANEIGE¤Î¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥ä¤á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤Î²¹¤â¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢´Å¤¯¹¬¤»¤Ê¥ê¥Ã¥×¥±¥¢♡
Åß¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÈÃë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¡¢1ÆüÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
*² ¥¶¥¯¥í²Ì½Á¡¢¥Ö¥É¥¦²Ì½Á¡¢¥¥¤¥Á¥´²Ì½Á
´Å¤¤¹á¤ê¤Ç¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹♡LANEIGE¤ÎÅß¥ê¥Ã¥×¤ÇÌ¥¤»¤ë¿°¤Ë
LANEIGE¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤È¥°¥ì¥¤¥º ¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢´¥Áç¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡£
¿²¤ëÁ°¤Î¥±¥¢¤ÈÆüÃæ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¿°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤òÎ¾Î©¡£¥³¥³¥¢¤È¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Åß¤Î¥ê¥Ã¥×¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯♡