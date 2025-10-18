¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ ¹ñ¶Ê¶Áè¤ÎÏÂÊ¿¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¡¡ÄäÀï½ç¼é¤ä³°¸ò´Ø·¸²óÉü¤Ê¤É10¹àÌÜ¡¡Ä´°õ¼°¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤âÎ×ÀÊ
¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÄäÀï¤Î½å¼é¤ä³°¸ò´Ø·¸¤Î²óÉü¤Ê¤É10¤Î¹àÌÜ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÏÂÊ¿¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢7·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤Ë¤è¤êÁÐÊý¤Ç40¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃç²ð¤Ê¤É¤ÇÄäÀï¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÎ¾³°Áê¤Ï17Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹ñ¶ÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥½¥³¥ó³°Áê¤Ï¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¢§ÄäÀï¤Î¸·³Ê¤Ê½å¼é¢§³°¸ò´Ø·¸¤Î²óÉü¢§ÃÏÍë¤ä½Å²Ð´ï¤ÎÅ±µî¤Ê¤É10¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëÏÂÊ¿¶¨Äê¤ËÎ¾¹ñ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î26Æü¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ëASEAN=ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤Î´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÏÂÊ¿¶¨Äê¤ÎÄ´°õ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
