¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÍÌ¿¶Ç«»á¤¬»àµî¡¢103ºÐ¡½ËÌµþ»Ô

¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡±¡»Î¡ÊÃæ¹ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¡Ë¡¢À¶²ÚÂç³Ø¹âÅù¸¦µæ±¡Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¤Ç¤¢¤ëÍÌ¿¶Ç«»á¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤Ç10·î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£103ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÌ¿¶Ç«»á¤Ï1922Ç¯10·î1Æü¤Ë°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1940Ç¯Âå¤ËÊÆ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¡¢1957Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¿ÍÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ß¥ë¥º»á¤È¶¦¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¡Ö¥ä¥ó¡¦¥ß¥ë¥ºÍýÏÀ¡×¤Ï20À¤µª¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÍý³Ø¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÌ»á¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯Íè¡¢À¶²ÚÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤ä¾·æÛ¡¢Ãæ¹ñÆâ³°¤Î³Ø½Ñ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
楊氏の生涯は二つの世紀をまたぎ、中国と西側の文化をつなぎ、未知を探求する不屈の物語であり、祖国を思う心の永遠の響きです。