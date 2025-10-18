¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡© ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¡Ö¿ÈÇä¤êÏÃ¡×¤ò½ä¤ëº®Íð¤«¤é¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë
¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¡¢¡Ö¿ÈÇä¤ê¤«¡×¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤Ï¡ÖÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú²èÁü¡ÛJ¥ê¡¼¥°¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¯¥é¥Ö³ô¼°¾å¾ì¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÁ´ÍÆ
J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¢¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ê½»Í§¶âÂ°¡Ë¢¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸Å²ÏÅÅ¹©¡Ë¢¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ê»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ë¢¦¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡ÊÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¡Ë¢¦²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊÆü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë¢¦²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡ÊÁ´Æü¶õ¡Ë¢¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ë¢¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¢¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¡½¡½¤Ê¤É¤È´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¡Ë¡£Í£°ì¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯Â¤ËºÝ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°Â¦¤Ï´ë¶ÈÌ¾¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤º¡¢¿Æ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³ô¼ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï½Ð»ñ´ë¶È¤Î·Ð±ÄÆñ¤«¤é1999Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢¡ÖF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Ê¤á¡¢¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²£ÉÍ¹ñºÝÁí¹ç¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¹¹¿·¤ËºÝ¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤Ë¸½¾õ¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö5000Ëü±ß¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä±Ñ¹ñ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊCFG¡Ë¤È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤â½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»º¤Ë¤è¤ëF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¡Ö¥Î¥¸¥Þ¡×¤¬¡ÖÀµ¼°¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü»º¤Ï¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¿ÈÇä¤ê¤ÏÈÝÄê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖºâÌ³Åª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼ç¹½À®¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ô¼°¤Î°ìÉôÇäµÑ¤Ë¤Ï´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡ÊÆüÎ©À½ºî½ê¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ê¤É¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¿Æ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¤¬µÙÇÑÉô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¼¡Âè¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯Îã¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢³ô¼ç¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤À¤±¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÀè¹Ô¤¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¤Î¶¯Ì£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯²á¤®¤ë¤È¡¢´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢1. ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÅê»ñ¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢2. »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è³ÈÂç¡¢3. ¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø±×À¸þ¾å¡¢4. ¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡¢ÂÎÀ©À°È÷¡¢5. ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÂ¥¿Ê¡½¡½¤Î5ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò¶Ø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ë¤è¤ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä°²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ô¼°¤ò¾å¾ì¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¤¬J¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê¡¢15¡óÌ¤Ëþ¤Î³ô¼°¤¬Â¾¤Ø°Ü¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¤äÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢15¡ó°Ê¾å¤ÎÂç¸ý³ô¼ç¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬¿³ºº¤¹¤ëµ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÂ¼°æËþ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê³ô¼°¤Î¡ËÈó¸ø³«²ñ¼Ò¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈÌõ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø³«²ñ¼Ò¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¶¦À¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤ò¤¿¤¬¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÎÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð±Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£¤Þ¤À³ô¼°¤ò¾å¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â²¤½£ÊÂ¤ß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÏº÷¤·¡¢¾å¾ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢³ô¼°¤ÎÇäÇã¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£µ¨¤ÎF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢J2¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡Ö¿ÈÇä¤êÏÃ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Î©·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Âì¸ýÎ´»Ê
¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂª¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï±¿Æ°Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¼èºà¤ò·Ð¸³¡£ÏÀÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¼ÒÀâ¼¹É®¤òÃ´Åö¤·¡¢2025Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾ðÊóÇúÈ¯»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡½ÊóÆ»¤ÎÎò»Ë¤«¤é²ò¤¯Ì¤ÍèÁü¡Ù¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»ÏÀ ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Ìä¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÅÀ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÁÏÊ¸´ë²è¡Ë¡£Î©¶µÂç³Ø¤Ç¤Ï·óÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:Âì¸ý Î´»Ê)
¡Ú²èÁü¡ÛJ¥ê¡¼¥°¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¯¥é¥Ö³ô¼°¾å¾ì¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÁ´ÍÆ
Á°¿È¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢1972Ç¯ÁÏÉô¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤¹¡£1993Ç¯È¯Â¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î10¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯Â¤ËºÝ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°Â¦¤Ï´ë¶ÈÌ¾¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤º¡¢¿Æ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³ô¼ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï½Ð»ñ´ë¶È¤Î·Ð±ÄÆñ¤«¤é1999Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢¡ÖF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä°²½¤¬Â³¤¯Æü»º¼«Æ°¼ÖÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¸½ºß¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤òÌó75¡óÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æü»º¤Î·Ð±Ä¤¬°²½¤·¡¢2025Ç¯3·î´ü¤ËºÇ½ªÂ»±×6708²¯±ß¤È²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Ç½¾¶È°÷2Ëü¿Í¤Îºï¸º¤È7¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¥é¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Ê¤á¡¢¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²£ÉÍ¹ñºÝÁí¹ç¶¥µ»¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¹¹¿·¤ËºÝ¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤Ë¸½¾õ¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö5000Ëü±ß¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä±Ñ¹ñ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊCFG¡Ë¤È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤â½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»º¤Ë¤è¤ëF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¡Ö¥Î¥¸¥Þ¡×¤¬¡ÖÀµ¼°¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü»º¤Ï¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¿ÈÇä¤ê¤ÏÈÝÄê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖºâÌ³Åª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼ç¹½À®¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ô¼°¤Î°ìÉôÇäµÑ¤Ë¤Ï´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎµÙÇÑÉô¤¬Â³¤¤¤¿¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ´üÆü»º¤Ï¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏÆü»º¤ÎÅÁÅý¤È²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÃÏ¸µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Î¾ÝÄ§¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó75¡ó¤Î³ô¼çÈæÎ¨¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶»¤Î¥í¥´¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü»º¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡ÊÆüÎ©À½ºî½ê¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ê¤É¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¿Æ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¤¬µÙÇÑÉô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¼¡Âè¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯Îã¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢³ô¼ç¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤À¤±¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÀè¹Ô¤¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¤Î¶¯Ì£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯²á¤®¤ë¤È¡¢´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3Ç¯Á°¤«¤éJ¥¯¥é¥Ö¤Î³ô¼°¾å¾ì¤¬²ò¶Ø¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2022Ç¯3·î¤«¤é²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö¤Î³ô¼°¾å¾ì¤ò²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢1. ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÅê»ñ¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢2. »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è³ÈÂç¡¢3. ¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø±×À¸þ¾å¡¢4. ¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡¢ÂÎÀ©À°È÷¡¢5. ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÂ¥¿Ê¡½¡½¤Î5ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò¶Ø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ë¤è¤ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä°²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ô¼°¤ò¾å¾ì¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¤¬J¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê¡¢15¡óÌ¤Ëþ¤Î³ô¼°¤¬Â¾¤Ø°Ü¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¤äÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢15¡ó°Ê¾å¤ÎÂç¸ý³ô¼ç¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬¿³ºº¤¹¤ëµ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÂ¼°æËþ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê³ô¼°¤Î¡ËÈó¸ø³«²ñ¼Ò¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈÌõ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø³«²ñ¼Ò¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¶¦À¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤ò¤¿¤¬¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÎÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð±Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£¤Þ¤À³ô¼°¤ò¾å¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â²¤½£ÊÂ¤ß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÏº÷¤·¡¢¾å¾ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢³ô¼°¤ÎÇäÇã¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ°è¤Î»Ù±ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¼«Î©·Ð±ÄÂ¼°æ»á¤¬¡Ö¸ø¶¦À½Å»ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢J¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç´ë¶È¤Î»ý¤ÁÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Â¿¤¯¤Î¶¨»¿´ë¶È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤ÎF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢J2¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡Ö¿ÈÇä¤êÏÃ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Î©·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Âì¸ýÎ´»Ê
¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂª¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï±¿Æ°Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¼èºà¤ò·Ð¸³¡£ÏÀÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¼ÒÀâ¼¹É®¤òÃ´Åö¤·¡¢2025Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾ðÊóÇúÈ¯»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡½ÊóÆ»¤ÎÎò»Ë¤«¤é²ò¤¯Ì¤ÍèÁü¡Ù¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»ÏÀ ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Ìä¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÅÀ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÁÏÊ¸´ë²è¡Ë¡£Î©¶µÂç³Ø¤Ç¤Ï·óÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:Âì¸ý Î´»Ê)