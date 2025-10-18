¸µÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓ¸«¤»
¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Í¿ÅÄ¤Ï¡ÖROYAL PARTY¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£ÀèÃ¼¤Ç¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢Åê¤²¥¥¹¤â¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
