¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¤ò¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£Á´¹ñ¤Î¿©Âî¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹Ãæ¤Î´ôÉì¸©¡Ö£Ê£Á¤Ò¤À¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹çÊ»£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬£³£°¡ó£Ï£Æ£Æ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆÃÊÌµÇ°¥»¡¼¥ë¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈôÂÍ¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¡ÖÈôÂÍµí¡×¡£¹õÌÓÏÂµí¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤Æù¼Á¤È¡¢¾åÉÊ¤ÊÁú¹ß¤ê¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÆÃÊÌµÇ°¥»¡¼¥ë¤Ï£±£±·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£