¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡30Ç¯¶á¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¡Ä¡×¡¡¤½¤ÎÈë·í¤È¤Ï
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼55Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡£30Âå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÂÎ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÂÎÇ¯Îð¤Ï36¤Ç¤¹¡×¡£ÂÎ½Å·×¤Î¿ÇÃÇ¤Ç½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤È»×¤Ã¤Æ3²ó¡¢·×¤êÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢36¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Èë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢½ÀÆð¡¢¶Ú¥È¥ì¡£¤½¤ì¤ò5Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éËèÆü¤ä¤ë¤³¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢ÁÝ½ü¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡£Á´Éô¡¢¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤ÉÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£