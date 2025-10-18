¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÄ´ÍýÍÑ¥´¥à¼êÂÞ¤ÎÇËÊÒ¤¬º®Æþ¡Ä²£ÉÍFM¤¬¼Õºá¡Ö¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï18Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1Âè34Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ìÆâÇäÅ¹¡ÖHAMA²°2¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÄ´ÍýÍÑ¥´¥à¼êÂÞ¤ÎÇËÊÒ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤òÈ¾Ê¬¤Û¤É¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë°ÛÊª¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·¸°÷¤ËÊó¹ð¡£·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤ËÇ®¤Ç¼êÂÞ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬¾¦ÉÊ¤Ëº®Æþ¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È(1ÂÞ500±ß)1ÅÀ¡×¤Ç¡¢³ºÅöÅ¹ÊÞ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à4³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹À¾¥²¡¼¥ÈW16Æþ¸ýÉÕ¶á¤Î¡ÖHAMA²°2¡×¡£°ÛÊªº®Æþ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¾¦ÉÊÂå¶â¤ÎÊÖ¶â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»ö¶ÈÉô±Ä¶È²Ý¤ª¤è¤ÓHAMA²°)¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÅö³º¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¸¡ÉÊÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈÇäÅ¹½¾»ö¼Ô¤ÎºÆ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
