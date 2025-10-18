¤µ¤ó¤Þ¤ÏÈ¿ÂÐ¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÏÂç»¿À®¤Ç¡×¡¡ºÊ¤È¤Ï°Õ¸«¿¿¤ÃÆó¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡ÖÁË»ß¤»¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤À¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤È°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½÷Í¥¡¦Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤Ï¡Ë¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°¦Ì¼¤Î¾Íè¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¾Íè¤Ï½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ë¡©¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡©Ì¼¤µ¤ó¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈµÕ¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÏÂç»¿À®¤Ç¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¡È¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¿Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢°¦Ì¼¡¦IMALU¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï±ó²ó¤·¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡È·ÝÇ½³¦¤Ï¤Ê¤¢¡Ä¡É¤È¡£Æþ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿¤È¤«ÁË»ß¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤ó¤Ê±ø¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤ä¡É¤È¤«¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°¤¤ÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¾ÀÜÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¼«Í³¤Ë¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ë¤¢¤«¤ó¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£