ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¡ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é´ÑÀï¤òÊó¹ð¡Ö±Ñ¹ñÃæ¤¬ÁêËÐ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡×¡¡²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤Ç¤Î´¶Æ°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø±é¤À¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£ÉÛÂÞ¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¾ì½ê¤ò´ÑÀï¡£ÁêËÐ¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ÇÅÚÉ¶¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÁ°¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿±Ñ¹ñ´ú¤ÈÆüËÜ¹ñ´ú¡¢¤½¤·¤Æ¡ØËþ°÷¸æÎé¡Ù¤Î¿â¤ìËë¡£Æü±Ñ¤ÎÅÁÅý¤¬¶Á¤¹ç¤¦¸÷·Ê¤Ï°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¶ÃÃ²¤Î¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡34Ç¯Á°¤Î1991Ç¯12·î2Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖTOWN & COUNTRY CLUB¤ËÎ©¤Á¡¢¥½¥í¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÊâ¤½Ð¤·¤¿¤¢¤ÎÌë¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀèÆü¤ÎONE OK ROCK¤ÎO2¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Îµ²±¤â¿·¤·¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬º£¡¢À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¹ç¤¦»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë´¶Æ°¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¡¢¡ÖË¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡¡Æó¿Í¤Î²£¹Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µ´¬¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¾ì½ê¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏ¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬¥í¥ó¥É¥ó´Ñ¸÷¤Ç¸«¤»¤ë¡¢ÅÚÉ¶¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¾ð¤â¿Íµ¤¤ÎÅª¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£±Ñ¹ñÃæ¤¬ÁêËÐ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£