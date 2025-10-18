¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈþµÓÈäÏª¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×Èþ½÷¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈþµÓÈäÏª
Æ±Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÙ¸ý¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×Èþ½÷¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓÈäÏª
Æ±Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÙ¸ý¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û