¡¡ÉñÂæ¡ØFREKUENCY¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¨¥ó¥·¡¼¡Ù¤¬11·î28Æü¡Á12·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à3³¬¡Ö»û»³½¤»Ê¡×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤òÀÄË·¡¢±é½Ð¤òÇÐÍ¥¤Î¾¾ºêæÆÊ¿¡Ê¢¨ºê¤Ï»³¡Ü´ñ¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Î¡ÖÍÉ¤ì¡×¤ä¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤ò¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹°ÕÍßºî¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ä»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤Î¶¦±é·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÇÐÍ¥¿Ø¤¬ºÆ¤Ó½¸¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤»¤ê¤Õ¤ÈÄÀÌÛ¤¬¸òºø¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ê¥º¥à¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀÄË·¡£±é½Ð¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾¾ºê¤¬Ì³¤á¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢Æ£¹¾ÂöËá¡¢¾®Àî¤¢¤ó¡¢¼ÆÅÄµ®ºÈ¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
ÀÐÀî¡ÊÆ£¹¾ÂöËá¡Ë¤¬¿åÆ»´É¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥ÅÄ¡Ê¼ÆÅÄµ®ºÈ¡Ë¤¬¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥´¥ß½èÍý¾ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡£¡ÈÊª¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦ÌÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¤³¦¤ò¡ÈÍÉ¤é¤¹¡É³×Ì¿¤òÌ´ÁÛ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Éô²°¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¼Î¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìËÜ¤Î»±¡Ê¾®Àî¤¢¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£»í-µÏ¿¡¢¸½¼Â-¸¸¡¢¼õÆ°ÂÖ-Ç½Æ°ÂÖ¡¢¿ÀÏÃ-²Ê³Ø¡£²»ºµ¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤ËÁýÉý¤¹¤ëÆó¿Í¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¤Æ¡½¡½¡£
