¡ÖÆ¦Æý¥Õ¥§¥¹¡×¤ËÌó3Ëü3000¿Í¤¬Íè¾ì¡¡Æ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿ËãíåÅò¤ä¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡¡¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º
¡¡¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý Presents Æ¦Æý¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò10·î11Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Î3Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ëÌó3Ëü3000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡10·î12Æü¤Î¡ÖÆ¦Æý¤ÎÆü¡×¤òµ¡¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Æ¦Æý¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤ÉÆ¦Æý¤Î¾ÃÈñ¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡£ºòÇ¯¡¢½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á10·î10Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µµ°æ½ß°ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿ÊÉôÉôÄ¹·ó¾¦ÉÊ´ë²èÉôÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØÆ¦Æý¤ÎÆü¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Æ¦Æý¤ò¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£3²óÌÜ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¿Íµ¤Å¹¤Î¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Æ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿ËãíåÅò¤ä¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æé¤ËÆ¦Æý¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡ÖTTÆé¡×»ÅÍÍ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡×¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÃ«±à¤Î¡Ö¤ªÃã¤Å¤±³¤ÂÝ¡×¡¢Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¡Ö³ä¤ë¤À¤±¥¹¡¼¥× ¥Û¥¿¥Æ¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÇÛÉÛ¤·¡¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÆ¦Æý¤Î³èÍÑ¤òÁÊµá¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤ÈÂ¼¾å¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£