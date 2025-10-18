¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¡áÀõÀù¤ê¡©¡¡ËÙ¸ýàÝàê¤¬¡ÖSCAJ2025¡×¤ÇßäÀùÅÙ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
¡¡ËÙ¸ýàÝàê¤Ï¡¢9·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îº×Åµ¡ÖSCAJ2025¡×¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎßäÀùÅÙ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡ÚßäÀùÅÙÊÔ¡Û¡×¡£
¡¡ÀõÀù¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊßäÀù¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢ÀõÀù¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊßäÀù¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»î°û¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÃÖ¡£
¡¡Âè1¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤âßäÀù¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢ÁÇºà¤«ßäÀù¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î·×3¼ï¤òÄó¶¡¡£3¼ïÎà¤Î»î°û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤ÁÇºà¤È¤è¤¤ßäÀù¤Î2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Æ¦¤ÎßäÀùÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿3¼ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»î°û¤ò¼Â»Ü¡£ßäÀù¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ¦¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤À¸Æ¦¤äßäÀùÆ¦¤òÈÎÇä¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎò»Ë¤äÄêµÁ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¸þ¤±¤ÎÀ¸Æ¦ÈÎÇä¤ò12·î1Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£