¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÇúÂ®¾ì³°ÃÆ¢ªÅê¼ê¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡ª
10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿ÇúÂ®¾ì³°ÃÆ¤È¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÎÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3-0¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º2ÈÖ¼ê¥Á¥ã¥É¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢Í¶¤¤µå¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¾¡Éé¤Î5µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¡¢É¨¸µ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿143km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÁ®¡£1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤½¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¡¢±¦Ãæ´Ö´ó¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÌÜ³Ý¤±¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Î¾ì³°ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ä¤ì¤ä¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤í¤¯¤ËÂÇµåÊý¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«²×¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.13km/h¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤Î¾ì³°ÃÆ¤È¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Í¤¨£÷¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¡×¡ÖÂÇµå¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¥¢¡¼¥Á¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÇúÂ®ÃÆ¡É¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥Á¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
