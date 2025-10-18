¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û°Ý¿·¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿ÉÔËþ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¢ª£Ô£Ö¤Ç½÷À²òÀâ°Ñ°÷¤Î»ØÅ¦¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥ºÀä¶ç¡Ä¡Ö¤½¤Î»þ¡¢°Ý¿·¤È¼«Ì±¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¡¡¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿°Ý¿·¿ÍÊª¤¬¢ª¤Þ¤µ¤«¹â»Ô»á¤È¶ËÈë¶¨µÄÃæ¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£±ÆüÉÕ¤Ç£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬ÊÄËëÄ¾Á°¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏµÈÂ¼»á¤Ï²ñ¾ì¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤Èµ¤·¡¢£²¿Í¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´Æü¸å¡¢ÂçÀ¯¶É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¤½¤ÎÆ£ÅÄ»á¤ÈÎ©¹ñ°Ý¤Î£³ÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£±»þ´Ö¸å¤Ë°Ý¿·¤Ï¾åµþ¤·¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®Æ°²è¤Ç°Ý¿·¤Ë¸þ¤±¡ÖÆóËçÀå¡×¡Ö£³¼Ô¶¨µÄ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖñÙ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡£±£·Æü¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï½Ð±é¤·¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ç¡¢£±£±Æü¤ËËüÇî¤ÇÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤´±ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê£±£µÆü¤Î£³ÌîÅÞ²ñÃÌ¤Ç¤âÆ£ÅÄ»á¤È¤Ï¡Ë£³¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿»þ¤â¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¿Ü²ì¤æ¤¤Î²òÀâ°Ñ°÷¤¬¡¢¡Ö¤½¤Îº¢¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï¤â¤¦¸ò¾Ä¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤ÆÀä¶ç¡£»×¤¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¡ÊËüÇî¤ÇµÈÂ¼»á¤È¡Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡ÖÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¸åÆ£¸¬¼¡»á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡££±£°Æü¤Î¸øÌÀÎ¥Ã¦¸å¡¢£±£±Æü¡Á£±£³Æü¤Î£³Ï¢µÙ¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢£±£²Æü¤ËµÄ°÷½É¼Ë¤Ç¼«Ì±¡¦ÌÚ¸¶ÌµÄ°÷¡¢°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¶ËÈë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£³Æü¤ËµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤È¤Î¼èºà·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£