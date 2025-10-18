¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¸åÈ¾3È¯¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¡ª¡¡N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß8Àï¾¡¤Á¤Ê¤·
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡2Ê¬4ÇÔ¤È¸½ºß¤Ï17°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡¤ÁÌµ¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÁ°Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¡¢½øÈ×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êDF¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£19Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¢¥¦¥©¥Ë¥¤¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¡£¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤Î³°¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤ä¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤éÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëÅ¸³«¤Ë¡£42Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤¬º¸Â¤ò¿¶¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£P¡¦¥Í¥È¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç±Ô¤¤½ÄÆÍÇË¤ò¸«¤»¡¢Ãæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¤½¤³¤ËFK¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë52Ê¬¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤¬¤º¤é¤·¤¿FK¤ËP¡¦¥Í¥È¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï61Ê¬¡¢¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Â³¤¯65Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊü¤Ä¤â¡¢GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢84Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¡£¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÎCK¤ÏGK¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤¬Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3¡Ý0¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥í¡¦¥®¥å¥¹¥È¤¬2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢1¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï23Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¥Ý¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï22Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡0¡Ý3¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡49Ê¬¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡52Ê¬¡¡¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý3¡¡84Ê¬¡¡¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡2Ê¬4ÇÔ¤È¸½ºß¤Ï17°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡¤ÁÌµ¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÁ°Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤ä¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤éÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëÅ¸³«¤Ë¡£42Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤¬º¸Â¤ò¿¶¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£P¡¦¥Í¥È¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç±Ô¤¤½ÄÆÍÇË¤ò¸«¤»¡¢Ãæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¤½¤³¤ËFK¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë52Ê¬¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤¬¤º¤é¤·¤¿FK¤ËP¡¦¥Í¥È¤¬¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï61Ê¬¡¢¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Â³¤¯65Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊü¤Ä¤â¡¢GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢84Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¡£¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÎCK¤ÏGK¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¤¬Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3¡Ý0¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥í¡¦¥®¥å¥¹¥È¤¬2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢1¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï23Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¥Ý¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï22Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡0¡Ý3¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡49Ê¬¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡52Ê¬¡¡¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý3¡¡84Ê¬¡¡¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Í¥È¤¬FK¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¡ª
#¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤💥— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) October 18, 2025
ÀèÀ©ÅÀ¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¡¢
¥Í¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ
¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë🥅
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè8Àá#¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È v #¥Á¥§¥ë¥·¡¼
📺https://t.co/GrifG2xVsF pic.twitter.com/cf3PXTZy66