¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï1¿Í30Ê¬¡×¤Ã¤Æ²¿ÍÍ!? ²ÈÄí¤Ç¤â¡Ö¸úÎ¨½Å»ë¡×¤Î¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËºÊ¤Ï¡Ä¡Ä
²ÈÄí¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ò1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð·è¤·¤ÆÅª³°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¸úÎ¨¡×¤òÆþ¤ì¤³¤ß¤¹¤®¤ë¤È´¶¾ð¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê²ÈÂ²¤Î´Ö¤¬¤®¤¹¤®¤¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÆ¨¤¹¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÀÚÇ÷´¶¡Ä¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤«¤é¡ÖÃëÆ¨¤²¡×¤·¤¿½÷À¤ÎÁÔÀäÂÎ¸³ÃÌ
¡Ö²È»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Ï¿©Àöµ¡¤ä¼«Æ°ÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¡¢²ÈÅÅ¤Ï½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï²È»ö°Ê³°¤Î¤³¤È¤â¸úÎ¨¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¡£É×¤Ï½µËö¡¢»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ3¿Í¤Î»Ò¤È½çÈÖ¤ËÏÃ¤¹¡£1¿Í30Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤À¡£
¡ÖÉ×¤Ï²È¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö´Ø·¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥é¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤¬1¿Í30Ê¬¤Ã¤Æ¡¢²¿ÍÍ¤À¤è¤È»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¤Ï24»þ´Ö365ÆüÂ³¤¯¤â¤Î¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â»ä¤ÏÁ´¤Æ¤Î²È»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¿ÆÀÌ¤Å¤¤¢¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ë¸úÎ¨¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢µÁÍý¤ò·ç¤¯¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Ø±ó¤¯¤Î¿ÆÀÌ¤è¤ê¶á¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤À¤è¡Ù¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¦¡£
Í§Ã£¤Å¤¤¢¤¤¤â¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï»È¤¨¤ë¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¢¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§¿Í´Ø·¸¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤¦¤ÈÆÀ¤¹¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¢¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×
°ÊÁ°¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ×¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤«¤é¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¸úÎ¨¤¬°¤¹¤®¤ë¤è¡×¤ÈÉ×¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤ä¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤é¤À¤é¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¾ï¤Ë²¿¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Êª»ö¤ò½èÍý¤·¡¢´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤è¤·¤È¤¹¤ë¡£
Èà¤Ï»Å»ö¤â½çÄ´¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â½ÐÀ¤¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ½ÐÀ¤¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢É×¤Ï»þ´Ö¤¬¤¯¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ä¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤âÆ±¤¸¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ù¾å¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÎã¤¨¤Ð¿¢Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¡¢³¤ÊÕ¤ÇÀ¸¤Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
3¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¶½Ì£¤ÎÌ·Àè¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤é¤»¤ë¡£¤·¤«¤â»ä¤Ë¤ÏÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ°Êª¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¿¢Êª¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡Ù¤Ã¤Æ¡£É×¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢½É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤«¤éÍ·¤Ö¤È¤«¡¢¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ×¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï»þ¡¹Â©¤¬¤Ä¤Þ¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢É×¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦»Å¸þ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤ä¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤È¤¤â¡¢É×¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç²¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¿¦¾ì¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë°û¤ß²ñ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£¾å»Ê¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¹þ¤à¤È¤«¡¢Î©°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£
¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î¿¦¾ì¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éÏÂ¤òÍð¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñ¤ÏÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£É×¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¸úÎ¨¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£»Å»ö¾å¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÄí¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¡¢É×¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤Ï¼«¿È¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²æËý¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÆ¨¤¹¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÀÚÇ÷´¶¡Ä¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤«¤é¡ÖÃëÆ¨¤²¡×¤·¤¿½÷À¤ÎÁÔÀäÂÎ¸³ÃÌ
²ÈÄí¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É×¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¸úÎ¨¤¬°¤¤¡×¤À¤È¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£·ëº§¤·¤Æ13Ç¯¡¢12ºÐ¡¢10ºÐ¡¢6ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¤Î¶¦Æ¯¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½É×¤Ï¡Ö¸úÎ¨¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈà½÷¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¡£É×¤Ï½µËö¡¢»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ3¿Í¤Î»Ò¤È½çÈÖ¤ËÏÃ¤¹¡£1¿Í30Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤À¡£
¡ÖÉ×¤Ï²È¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö´Ø·¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥é¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤¬1¿Í30Ê¬¤Ã¤Æ¡¢²¿ÍÍ¤À¤è¤È»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¤Ï24»þ´Ö365ÆüÂ³¤¯¤â¤Î¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â»ä¤ÏÁ´¤Æ¤Î²È»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¸úÎ¨¤Ï¤¤¤¤¤¬µÁÍý¤ò·ç¤¯¤³¤È¤âÉ×¤Ï·×²èÅª¤Ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¡£ºÊ¤È2¿Í¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤â¿çÌ²Á°¤Î15Ê¬¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤15Ê¬Á°¸å¡£É×¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤Ï¤«¤Ê¤ê³Î¤«¤À¤È¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÆÀÌ¤Å¤¤¢¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ë¸úÎ¨¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢µÁÍý¤ò·ç¤¯¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Ø±ó¤¯¤Î¿ÆÀÌ¤è¤ê¶á¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤À¤è¡Ù¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¦¡£
Í§Ã£¤Å¤¤¢¤¤¤â¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï»È¤¨¤ë¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¢¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§¿Í´Ø·¸¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤¦¤ÈÆÀ¤¹¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¢¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×
°ÊÁ°¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ×¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤«¤é¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¸úÎ¨¤¬°¤¹¤®¤ë¤è¡×¤ÈÉ×¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
²¿¤â¤«¤â¡Ö¸úÎ¨¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¡©ºÇ¶á¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¶á¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²á¤´¤·¡¢²ÈÄí¤â»Å»ö¤â¤è¤ê±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É×¤«¤éÌ¯¤Ê°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤ä¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤é¤À¤é¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¾ï¤Ë²¿¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Êª»ö¤ò½èÍý¤·¡¢´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤è¤·¤È¤¹¤ë¡£
Èà¤Ï»Å»ö¤â½çÄ´¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â½ÐÀ¤¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ½ÐÀ¤¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢É×¤Ï»þ´Ö¤¬¤¯¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ä¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤âÆ±¤¸¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ù¾å¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÎã¤¨¤Ð¿¢Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¡¢³¤ÊÕ¤ÇÀ¸¤Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
3¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¶½Ì£¤ÎÌ·Àè¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤é¤»¤ë¡£¤·¤«¤â»ä¤Ë¤ÏÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ°Êª¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¿¢Êª¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡Ù¤Ã¤Æ¡£É×¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢½É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤âÉ¬Í×¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½É¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òº£¸å¡¢¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡£
¡Ö¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤«¤éÍ·¤Ö¤È¤«¡¢¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ×¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï»þ¡¹Â©¤¬¤Ä¤Þ¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢É×¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦»Å¸þ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤ä¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤ËÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤È¤¤â¡¢É×¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç²¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¿¦¾ì¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë°û¤ß²ñ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£¾å»Ê¤Ë¼«Ê¬¤òÇä¤ê¹þ¤à¤È¤«¡¢Î©°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£
¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î¿¦¾ì¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éÏÂ¤òÍð¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñ¤ÏÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£É×¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¸úÎ¨¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£»Å»ö¾å¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÄí¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¡¢É×¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤Ï¼«¿È¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²æËý¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)