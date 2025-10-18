¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡¡ÈÀ¤µª¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¡É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¡ÖÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢À¤µª¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1989Ç¯¡¢36ºÐ¤Î»þ¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÀ¡¸Ìé¤È·ëº§¡£13ºÐ²¼¤Ç¡¢À¤µª¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤â¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áû¤¬¤ì¤è¤¦¤¬¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Ìø¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¿¤«¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢00Ç¯¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡£¸À¤¨¤Ð²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊóÆ»¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡Ìðºî¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¸À¤ï¤ì¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¾®Ìø¤Ï¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤Ï»ä¤¬ÀÁµá¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡£»ä¤ÏÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£Á´¤¯¤¦¤½¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£