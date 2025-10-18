¸µÆü¸þºä46²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ç¿§ÇòÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÇÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»
²ÃÆ£¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Çò¤¤¸ª¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ç¸ª½Ð¤·
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
