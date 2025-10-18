¸µAKB48Â¼»³ºÌ´õ¡¢´ñÈ´¥Ø¥¢¡ß¶»¸µ³«¤¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì µÈºê°½¤È¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û6·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿Â¼»³ºÌ´õ¤¬10·î18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Â¼»³¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈºê°½¤È¥Ú¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤ä¥«¥Á¥â¥ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿§°ã¤¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
