CUTIE STREET¡¢15¼þÇ¯¤Î¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤òºÌ¤ë¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É£²¶ÊÈäÏª
CUTIE STREETⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCUTIE STREET¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëCUTIE STREET¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ
¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£º¤Æñ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡¢Ì´¤äÎø¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤òÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÁÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¤ÏZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÎÅù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
CUTIE STREET¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2024Ç¯8·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¸Åß·Î¤¼Ó · º´Ìî°¦²Ö · ÈÄÁÒ²ÄÆà · ÁýÅÄºÌÇµ · ÀîËÜ¾ÐÎÜ · ÇßÅÄ¤ß¤æ · ¿¿ÆéÆäºé · ºùÄíÍÚ²Ö¤Î8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈKAWAII MAKER¡É¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈKAWAII MAKER¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈKAWAII¡É¤ò¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖGirlsAward¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØDress Up My Style -Play the game ofYou-¡Ù¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£