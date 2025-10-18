ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤ÏÇ¯´Ö¤¤¤¯¤é¡©¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¼¨¤·¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ÈËèÇ¯50Ãû±ß¤â¤Î¤ª¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê»ä¤¿¤Á¤¬Ê§¤¦¤â¤Î¡Ë¤¬Ìó5³ä¡¢ÀÇ¶â¤¬Ìó4³ä¡¢ÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤ÇÊ§¤¦¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¤ï¤º¤«1³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ø¾¯¤·¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¡Ù¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö°åÎÅÈñ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤ª¶â¤¬¾¡¼ê¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¸Â¤é¤ì¤¿°åÎÅÈñ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡©¡Ù¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¼£ÎÅ¤«¤É¤¦¤«¡¢ÈñÍÑ¤È¸ú²Ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£