¸µ£Î£Æ£Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¾×·â¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È£³Ï¢Åê¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¶á¹Ù½Ð¿È¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤ÈÃ²¤¤â
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Æ£Ì¤Î¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Æ¥¥µ¥ó¥º¤ä¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç£Ä£Å¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿£Ê¡¦£Ê¥ï¥Ã¥È»á¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¡£Æ±Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥Ã¥È»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÃÏ¸µ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¶á¹Ù¤Î¥Ô¥¦¥©¡¼¥¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢º£²Æ¤âËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¡ÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤ÈÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÅêÂÇ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËØ³Á³¡£¤½¤¦Ã²¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»Í²ó¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç£¶Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï£²ËÜÎÝÂÇ¡£Èà¤Ï¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤À¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£±»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ä£±£´£³¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤ò´Þ¤à£±»î¹ç£³È¯¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¼·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¢£²·å£±£°Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ÇÆ±¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ï¥Ã¥È»á¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤Ï£±£¹£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£³£°¥¥í¤Îµð´Á¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Í¥¹¤ò¸Ø¤ê£Ñ£Â¥µ¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡££²£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç£Î£Æ£Ì¤Ç£³ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£