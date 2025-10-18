HEAVEN Japanがルクア大阪に登場♡「適正下着®」の魅力を体験できるポップアップ開催

自分の体に本当に合った下着を着けていますか？約8割の女性が“合っていないサイズのブラ”を着けているといわれています。そんな悩みに寄り添う「適正下着®」を展開するHEAVEN Japanが、10月17日（金）～10月30日（木）の期間、ルクア大阪にてポップアップショップを開催します。専門アドバイザーによるフィッティング体験で、自分だけの美しいシルエットを叶えるチャンスです♡

HEAVEN Japanのポップアップがルクア大阪に登場

今回のポップアップショップは、ルクア大阪（LUCUA1100 1F Isetan Seasonal Selection）で開催。

東京・大阪で展開する「HEAVEN Japan 試着体感サロン」と同様、専門スタッフが一人ひとりに合う下着を丁寧に提案してくれます。

約15～20分のカウンセリングで、プロが体形やお悩みに合わせて最適なアイテムをアドバイス。気軽に立ち寄れる手軽さも魅力です。混雑時は整理券対応となるので、お買い物の合間に訪れるのもおすすめです。

HEAVEN Japanのシン・胸不二子ブラ新色パープルで若々しいバスト

人気の「適正下着®」シリーズを体験できる♡

ポップアップでは、シリーズ累計80万本を突破した「元祖脇肉キャッチャー」や、累計3万枚を売り上げた「ビスチェリーナ」、話題の「シン・胸不二子ブラ」など、人気の6アイテムをラインナップ。

サイズはB65～M90までの全66サイズと幅広く、体型やお悩みにフィットする1枚に出会えます。

さらに、機能性とデザイン性を兼ね備えたホリデーコフレ2025限定デザインも超先行販売。ブラ＆ショーツSETや夜寄るブラを含むSET購入で、かわいい巾着ノベルティももらえます♪

自分に合う下着で“じぶん史上最高”のボディへ

HEAVEN Japanでは、「下着を変えれば人生が変わる」という理念のもと、心と体に寄り添う適正下着®を提案。

開発から販売までを自社で行い、無料で交換・返品できるサービスやオンラインでのサイズ相談も充実しています。

今回のポップアップでは、プロのフィッターが直接アドバイスしてくれるので、これまでの“なんとなく選び”から卒業できるはず。

HEAVEN Japanの「適正下着®」で、美しさを更新しよう

見て・試して・実感できるHEAVEN Japanのポップアップショップは、自分の美しさを再発見する特別な場所。

心地よく体にフィットする下着は、自信と笑顔をもたらしてくれます。この秋は、HEAVEN Japanの適正下着®で“じぶん史上最高”のボディラインを叶えてみませんか？