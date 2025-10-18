ÉûÅç½ß¡¡È¬Â¼ÎÝ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡ÖÌ¾Ìç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇNBA³«ËëÄ¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖNBA¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯NTT¥É¥³¥â¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖNBA³«ËëÄ¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Presented¡¡by¡¡NBA¡¡docomo¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Åù¿ÈÂç¤ÎNBAÁª¼ê¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇNBA¤ÎÇ®µ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNBA¡¡docomo¡×¤Î»ÏÆ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë³¹¡¦½ÂÃ«¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¥±¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡×¤ä¡ÖRAYJAPAN¡¡CREW¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Î»ëÀþ¤â°ì½Ö¤ÇÃ¥¤¦¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉûÅç½ß¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤ë¤Ô¤ÎÇ®¤¤NBA¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÉûÅç¤Ï¡ÖNBA¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²á¹ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾Ìç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡