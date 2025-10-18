¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¼Çµï¤Ç¤Ï¡ÖÁÛÁü¤¹¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
ºä¾åÀô»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW 1972 ½í¤Îê¥²Ð¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á ¢¨Á´5ÏÃ¡¢Âè1ÏÃ¤ÏÌµÎÁÊüÁ÷)¤¬¡¢10·î19Æü¤«¤éWOWOW¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅÚÉüµ¢Ä¾Á°¤Î1972Ç¯¤Î²Æì¡£¸½¶âÍ¢Á÷Ãæ¤Î¶ä¹Ô¼ÖÎ¾¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢100Ëü¥É¥ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£±ß¥É¥ë¸ò´¹¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï½ÅÂç¤Ê³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿Î°µå·Ù»¡¤Ï¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤áÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿Í±Í½¤Ï18Æü¡£Î°µå·Ù»¡¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì(¹â¶¶°ìÀ¸)¤é¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤È¶â¤Î¹ÔÊý¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿±ÉÅÄ¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡¢Ê¿»³½¨¹¬´ÆÆÄ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢"¼èºà"¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶°ìÀ¸¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÅÄÃæ¿¿°Ý(MARVEE) ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¾®ÎÓ¿·(UM)
¡½¡½Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤Âêºà¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Î·è¤á¼ê¤Ï?
¡Ø1972 ½í¤Îê¥²Ð¡Ù¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê»Ë¼Â¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸ä³Ú¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ä¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡ÖÊ¿»³¤µ¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤ä½ÐÎÏ¤Î»ÅÊý¤Ç¤³¤ì¤À¤±°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬ÎÉ¤¤¡¢²¿¤¬°¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¸ä³Ú¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉñÂæ¤Ï1972Ç¯¤Î²Æì¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È²Æì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç¿®¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Çµï¤Çµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Êý¤ä¡¢¥³¥¶Ë½Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÆìËÜÅÚÉüµ¢"Á°Ìë"¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¨¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄ¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤È¡¢¸Ä¿Í¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµ²±¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡û¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤ëÅö»þ¤Î²Æì¤ÎºÌÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡½¡½¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ë"Àï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼"¤È¤·¤ÆÅð¤ß¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¯È³¤»¤é¤ì¤¿¤È¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï±þÀÜ¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¤°¤é¤¤¤Î¥³¡¼¥é¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¥¤¥Ã¥°û¤ß¤·¤¿¤éµ¢¤·¤Æ¤ä¤ë!¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÎò»Ë¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·Ã¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¤«¤Ë¤â¤è¤ë¡£°ìÈÌÏÀ¤Ç"¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿"¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ï¸Ä¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ò¤È·î²á¤´¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤ëÅö»þ¤Î²Æì¤ÎºÌÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëº£²ó¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤¿¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«?
·àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿¿±ÉÅÄ¡¢¤½¤ì¤¸¤ãÅÁ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢²áµî¤ÎËÍ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¿ÆáÇÆ¤¬¿¿±ÉÅÄ¤òÉ¾¤¹¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÍ¼«¿È¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶²¤é¤¯¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¿±ÉÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢"¸ì¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤»¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦"¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¿±ÉÅÄ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ç¡¢¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¿Í´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤ÈÈ¬½Å»³½Ð¿È¤Î¿¿±ÉÅÄ¤¬¡¢°ìÅÙ¿Ê³Ø¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤Ç¤Þ¤¿²Æì¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤«¡×¤È³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿¿±ÉÅÄÁü¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î½Ì¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»×ÁÛ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢"¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¹ñ¤òÅ¾Ê¤¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Á¤å(²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í)¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Æì¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¸µÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿¿±ÉÅÄ¤òÅ¨ÂÐ»ë¤¹¤ë¡¢Î°µå·Ù»¡¡¦ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÈÉÄ¹¡¢Í¿ÆáÇÆ¤ò±é¤¸¤¿ÀÄÌÚ¿ò¹â¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
Í¿ÆáÇÆ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ö¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì!¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£"²áµî¤Î²¿¤«"¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Í¿ÆáÇÆ¤È¿¿±ÉÅÄ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¾®ÎÓ·°¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ°µå·Ù»¡¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤Î¶Ì¾ëÂÙ±É¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ªÁ°¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÎÍ¿ÆáÇÆ¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë"½ÐÎÏ¤Î°ã¤¤"¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸í²ò¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤¬¤Æ¤è¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢Ëè¥·¡¼¥ó¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿?¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½Ê¿»³½¨¹¬´ÆÆÄ¤Ø¤Î¶¯¤¤¿®Íê´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò?
ËÍ¤Ï¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ±éµ»¥×¥é¥ó¤ò»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢"¤ª¼Çµï¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ"¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Ê¿»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤Î¼Çµï¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ìÀ¸¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÂ¿Ê¬ÅÁ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç"ÂÐÏÃ"¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¿¿±ÉÅÄ¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Î´¶¾ð¤ÎÈ¯Ïª¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤«¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²Æì¤Î¸ÀÍÕ(¤¦¤Á¤Ê¡¼¤°¤Á)¤Î°·¤¤Êý¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
²Æì¤ÎÊý¸À»ØÆ³¤òÃ´Åö¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¤¦¤Á¤Ê¡¼¤°¤Á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤ÅìµþÀ¸³è¤ÎËö¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿±ÉÅÄ¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢°ì½Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤È¡£»×¤¤¡¢¤ï¤¶¤È¤¦¤Á¤Ê¡¼¤°¤Á¤ÈÉ¸½à¸ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤éº®¤¶¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÏÃ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«?
¤Þ¤º¡¢"¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿"¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æºî¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÁÛÁü¤¹¤ëÍ¾Çò¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î"Í¾Çò"¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¾¯¤·¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢"¸ÀÍÕ¤¬»ý¤ÁÆÀ¤ëÎÏ"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¾ì¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÉáÃÊ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤òÈ¯¸ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é(¾Ð)¡£¼èºà¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¼«¿È¤ÎÇ¾¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀºÇ¶á¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿ºÝ¡¢¤´¤¯É½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤Î±Ç¤·¶À¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¦¤â¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â¡¢»×¹Í¤¹¤ëÍ¾Íµ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤º¤ì¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¿êÂà¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤ª¼Çµï¤Ç¤¢¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤"¥¬¥¤¥É"¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£ÁÛÁü¤¹¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Çò¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¡¢²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡£Áê¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ°Ñ¤Í¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
