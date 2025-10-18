¾Ç¤ê¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡ª µÞ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ËºÊ¤¬¥É¥ó°ú¤¡ÚÇ¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤Ë¤«¤¯¤µ¤ì¤¿ÈëÌ© Vol.13¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤ª¤Ë¤®¤ê2525¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·ëº§¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¼ç¿Í¸øÉ×ÉØ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òË¾¤à¤â2Ç¯´Ö¼ø¤«¤é¤º¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£É×¤ÏºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ëÉ×¤À¤¬¡¢ºÊ¤ÏËèÆüÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ä¤ï¤ê¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÉÊú¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿¤ß¤½½Á¤¬¿É¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï¼Â²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈºÊ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿É×¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÎ¥º§¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤¿É×¤Ï¡¢Æ±Î½¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡©
(¤ª¤Ë¤®¤ê2525)