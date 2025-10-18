¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ö°µ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÉé¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×ÌÀÂç¤È¤Î½éÀï¤Ë´°ÇÔ¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£¶½µÂè£±Æü¢¦ÌÀÂç£¹¡½£²ÁáÂç¡Ê£±£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¼ó°Ì¡¦ÌÀÂç¤¬¡¢£³Ï¢ÇÆÃæ¤Î£²°Ì¡¦ÁáÂç¤Ë£±£·°ÂÂÇ£¹ÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢³«Ëë£·Ï¢¾¡¡££µµ¨¤Ö¤ê£´£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ºÇÂ®£±£µ£±¥¥íº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø³¤Âç¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡á¤¬£·²ó£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢ÁáÂç¡¦°ËÆ£¼ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÀçÂæ°é±Ñ¡á¤È¤Î¡È¥É¥é£±¸õÊäÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·¡¢£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÁáÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÂç¤Ïºò½©¡¢º£½Õ¤È£²µ¨Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÁè¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Áê¼ê¡£ÌÀÂç±þ±çÀÊ¤Ï»çº°¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¡ÖÂÇÅÝ¥ï¥»¥À¡×¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¼£¤ÏÁêÅö¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤É¤ì¤À¤±Ä·¤ÍÊÖ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈà¤é¤Î°µ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÉé¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇÔÀï¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¼ù¤Ï£³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤â¡¢£´²ó¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¡¢£´¼ºÅÀ¡££¶²óÅÓÃæ¤ò£±£±°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¤ÈËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ë¼é¤ê¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤½¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê°ËÆ£¼ù¤Ï¡ËÌÀÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÖÏ¢ÇÔ¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë