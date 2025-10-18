¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉðÆ»´Û¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡¡¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡Ö½µ¤Ë3²ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡¡
²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤ä70Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¤È19Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¡£70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¿¤µ¤ó¤¬¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÁ°¡¢¾å²¼Çò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¶¿¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ç½ËÊ¡¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¡¢½µ¤Ë£³²ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢40Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë»ö¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤ä¤ë¤³¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¿¤µ¤ó¡£ÀèÆü¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌÈµö¾Ú¤â70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö½¬¤¹¤ëÀèÀ¸¤«¤é¡È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±¿Å¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤éº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¿µ½Å¤Ë¿µ½Å¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£