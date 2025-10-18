¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×APTX4869¤ÎÍÄ»ù²½¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤È¤Ï¡©DNA¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃµ¤ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙAPTX4869¤ÎÍÄ»ù²½¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤È¤Ï¡©DNA¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃµ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎºÇ¿·¾Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÏºÆ¤Ó¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥é¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤ËÎÎ°è³°¤ÎËå¤ÎÀµÂÎ¤¬¥á¥¢¥ê¡¼¡¦À¤ÎÉ¡Ê¤»¤é¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥à¤Ï¤Ä¤¤¤ËAPTX¡Ê¥¢¥Ý¥È¥¥·¥ó¡Ë4869¤Ë¿Í¤òÍÄ»ù²½¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Æ°¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖAPTX4869¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°ÊÁ°¤«¤éµÄÏÀ¤¬Àä¤¨¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ØDNAÀâ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢APTX4869¤ÏÆÃÄê¤ÎDNA¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ë¤Î¤ßÍÄ»ù²½¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼Ô¤¬ÉþÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢±©ÅÄ¹À»Ê¡Ê¤Ï¤Í¤À¤³¤¦¤¸¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀâ¤Ë¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÃæ¤ÇAPTX4869¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÍÄ»ù²½¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¹©Æ£¿·°ì¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¡¢µÜÌî»ÖÊÝ¡Ê¤ß¤ä¤Î¤·¤Û¡Ë¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Î3¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¸«¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ë¤ÏÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢»ÖÊÝ¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤Î´Ö¤Ë¤Ï·ì±ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥¢¥ê¡¼¤Ï»ÖÊÝ¤Î½ÇÊì¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖAPTX4869¤Î³«È¯¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëµÜÌî¥¨¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢»ÖÊÝ¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Î»Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¼«¿È¤ÎDNA¤òÌô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢·ì±ï¼Ô¤Î¤ß¤¬¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÙ¹©¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÖÊÝ¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤¬APTX4869¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤âÍÄ»ù²½¤·¤¿ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿·°ì¤Ï¥¨¥ì¡¼¥Ê¤Î·ì±ï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£µÜÌîÉ×ºÊ¤Ï¹õËë¡¦±¨´ÝÏ¡Ìí¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ¤ì¤ó¤ä¡Ë¤Î»Ø¼¨¤ÇAPTX4869¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·APTX4869¤¬ÆÃÄê¤ÎDNA¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢³«È¯»þ¤Ë±¨´Ý¤ÎDNA¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿·°ì¤¬±¨´Ý¤Î±ó±ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢DNAÀâ¤Ï¼Â¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¤¬¿·°ì¤Î¤¤¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢±¨´Ý¤¬Èà¤Î±ó¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¹õËë¤¬¼ç¿Í¸ø¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¸Ä¿Í¤Î¹Í»¡¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£APTX4869¤Ë¤è¤ëÍÄ»ù²½¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤¬ËÜÅö¤ËDNA¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë