¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÊÉÙÎÉÌî»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡£¤½¤ó¤ÊÉÙÎÉÌî»Ô¤Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ê¸¶ºî¼Ô¡§¹â¶¶ÍÛ°ì »á¡Ë¡Ù¤Ç¡¢Á´¹ñÃæ³ØÀ¸¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¡Ø¤Õ¤é¤ÎÃæ¡Ù¤È¡ØÆî³ëÃæ¡Ù¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹20´¬¤ÎÉ½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Ï¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÉÙÎÉÌî»Ô¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍãCUP～ËÌ¤ÎÂçÃÏÊÔ～¡Ù¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ» ÉÙÎÉÌî»Ô
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÉÙÎÉÌî¥Áー¥º¹©Ë¼¡Ù¤ÎÉßÃÏÆâ¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ» ÉÙÎÉÌî»Ô
¤Þ¤¿¡¢¡ØÉÙÎÉÌî»ÔÊ£¹çÄ£¼Ë¡Ù¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Å¸¼¨¤Î¤¿¤áÂ¾½ê¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¾ÜºÙ¾ðÊó
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§
ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔÃæ¸Þ¶è ÉÙÎÉÌî¥Áー¥º¹©Ë¼ ÉßÃÏÆâ
ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔÌïÀ¸Ä®1-1 ÉÙÎÉÌî»ÔÊ£¹çÄ£¼Ë
¢¨»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Íî¤ÁÍÕ¤äÀÑÀã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢¸µ¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤¬ÉÁ¤¯Í§¾ð¤ÈÇ®Àï¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¡£ÉÙÎÉÌî¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
