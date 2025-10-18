¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡20Âå¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ä¶¹âµé¼Ö¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¤¬¾è¤ë¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤ä¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¡£¾®Ìø¤ÏÀµ·î¤Î±£¤··ÝÈÖÁÈ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢30ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï±Ñ¹âµé¼Ö¥¸¥ã¥¬¡¼XJ¡Ý6¡£¾®Ìø¤Ï¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢¥Þ¥Á¥ã¥¢¥¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Í¤·¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹ØÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÌÈµö¼èÆÀÁ°¤Î20Âå¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1²ó¤â±¿Å¾¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¸åÉôºÂÀÊ¤¬»ØÄêÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï1044Ëü¡Á1120Ëü¡£MC¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¤³¤ì20Âå¤Ç¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¤¬¾è¤ë¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®Ìø¤Ï¡Ö°ìÎ®¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢°ìÎ®¤Î¤â¤Î¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤â°ìÎ®¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÆÃ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£