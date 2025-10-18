¥¹¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤Ë¡ÖÄä¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¼«¿Ø¥Ô¥Ã¥È¤ò¡ÈÄÌ²á¡É¢ª¥¯¥ë¡¼¤ÎÆ°¤¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÁ°²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè33Àï¡§South Point 400¡¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î13Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¿Ø¥Ô¥Ã¥È¤ò¡ÈÄÌ²á¡É¢ª¥¯¥ë¡¼¤ÎÆ°¤¤â°ÛÊÑ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè33Àï¤¬³«ºÅ¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢¸µ²¦¼Ô¤¬¥Ô¥Ã¥È¤Ç»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9¹æ¼Ö¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï2020Ç¯¤ÎNASCAR¥«¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¾å°Ì8Ì¾¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â½øÈ×¤Ï¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Îºî¶È¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢9¹æ¼Ö¤Ï¡ÊÇò¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ß¤Þ¤ê¤¤ì¤º¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î°ÌÃÖ¤ÇÄä¼Ö¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤Ç»ß¤Þ¤ë¤è¤¦ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬È¾¿ÈÁ°Êý¤ËÄä¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤äµëÌý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¤ÎÆ°¤¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤¤¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤Î¸Å²ìÂöËã»á¤â¡¢¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤¬Á°²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¤Îºî¶È°ÌÃÖ¤ä¥¿¥¤¥ä¤Î¥¬¥ó¡Ê¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æºî¶È¤¬ÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ää¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ëº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï18°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½ç°Ì¤Ç¤Ï6°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ê2Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼¡Àï¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë