¡¡¸µ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼Î¼¡Ê53¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¡Ê³Ö½µÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶à¿µÃæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤È¤·¤ÆÅÄÂ¼½ß¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¿Íµ¤¤Ë¡£¤À¤¬19Ç¯6·î¡¢Î¼¤Ï¡Ö°Ç±Ä¶È¡×ÌäÂê¤Ç¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤ó¡¢²¶¡£¤â¤¦¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶à¿µÃæ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤«¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¶¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀµºÂ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¼õ¤±¤Æ¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤È¤«¸«¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ï¥±¤è¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£È¿¾Ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼«Á³¤ÈÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤è¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡Åö»þ¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤â¹â1¤È¾®6¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÉã¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤â¤¦µ¤¤Ë¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢²¶¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£