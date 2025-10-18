¡Ú¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Û¥í¥Ç¡¼¥º 2¡Ý2 ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Ý¡¼¥ë¡á¥ê¥Ë¥ç¥ó¡Ë

¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¡Ö¶ÃØ³¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡×

¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢°µ´¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëµ¢¹ñ¡£Ãæ2Æü¤Ç¥ê¡¼¥°¥É¥¥Âè10Àá¤Î¥í¥Ç¡¼¥ºÀï¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¤±¦Â­¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë2¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿69Ê¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤Ë¤«¤«¤ëÃæ¡¢ÃæÂ¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤ÎÆ°¤­¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿MF¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¦¥Þ¤«¤éÉâ¤­µå¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£

¡¡ÃæÂ¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ð¤á¸åÊý¤«¤é¤ÎÆñ¤·¤¤¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤¯ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî²¼ÅÀ¤ØÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀDF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤ËÈô¤Ó¡¢¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È»ëÌî¤Î¹­¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£

¡Öº¸Â­¤Ç¤â¤³¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â

¡¡Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö·ÉÅÍ¤¯¤ó¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â³Ú¡¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡ª¡×¡Öº¸Â­¤Ç¤â¤³¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤â¤ó¤Ê¡×¡ÖÈ´¤±Êý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸å¤í¤ËÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤È¤ë¤ó¤«¡©¡×¡Ö¥Æ¥¦¥Þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÂ¼¤Î¶õ´ÖÇ§ÃÎÎÏ¤è¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¥·¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï86Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØFotMob¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡¢3¤Ä¤Î¥·¥å¡¼¥È¡¢1¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¡¢¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î¡Ö8.1¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£

¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Ë
 