¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬£±£¸Æü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¼Õ¤é¤»¤¿àÍ£°ì¤Î¥¿¥ì¥ó¥Èá¤ò¼ÂÌ¾Ë½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¡¢à¤æ¤¦¤³¤ê¤óá¤³¤È¾®ÁÒÍ¥»Ò¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È´Øº¬¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤ëÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤Î¡×¤È¾Ú¸À¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¿ô¡¹¥¢¥¤¥É¥ëµã¤«¤»¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤Ï°¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢´Øº¬¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤Í¡¢¡Ø£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¤«¤é¤¯¤ê£Ô£Ö¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾®ÁÒ¤Î¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¹îÉþ¤¹¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤¬²¿¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤ä¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼ïÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Î´ë²è¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æà¤ª¤¤¤·¤¤á°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ë¹îÉþ´ë²è¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®ÁÒ¤Ï¡Ö»ä¤Ï£²£µ¥á¡¼¥È¥ë±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤Î´ë²è¤ä¤í¤¦¡×¤È±þ¤¸¡¢¾®ÁÒ¤Î¿·¥³¡¼¥Ê¡¼³«»Ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¤½¤Î½é²ó¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ö¡Ê¾®ÁÒ¤Ï¡Ë±Ë¤²¤ë¤±¤ÉÂ©·Ñ¤®¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¡£Â©·Ñ¤®¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢£³£°Ê¬¤Ç£²£µ¥á¡¼¥È¥ë±Ë¤²¤¿¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê£Ö£Ô£Ò¤«¤é¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡ª¡Ù¡Ø¤³¤Îº¾µ½½÷¡ª¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Îº¾µ½¤ä¡ª¡Ù¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤Î£³£°Ê¬¤Ç±Ë¤²¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£±ø¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ê´Øº¬¡Ë¤È½ÐÍè¤Î°¤µ¤ò£Í£Ã¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¾®ÁÒ¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Øº¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®ÁÒ¤Ï½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤³¤â¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤Î³°¤«¤é¡Ø¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡¢°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤¬¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤È¾®ÁÒ¤Ï¸Ä¼¼¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¥¤¥ó¥Á¥¤ä¡ª¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤¿¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£