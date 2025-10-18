¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡õ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç¡×¡È¤¢¤µ¤æ¤¡É¤¬¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç Season£²¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶ðÌÚº¬¤È¿·¸¶¡£2¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤³¤Ê¤·¡£¶ðÌÚº¬¤¬¿·¸¶¤Î´é¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢°ìÊý¤Î¿·¸¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î⿇⽔¤ÈÍ³´ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î2¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
