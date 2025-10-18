¿¹¹áÀ¡¡¢ÂçÃÀ¤Ê¸ªÍî¤È¤·¥¹¥¿¥¤¥ë SEXY¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ªÍî¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
MC¤òÌ³¤á¤¿¿¹¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇSEXY¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿¹¹áÀ¡¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ªÍî¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û